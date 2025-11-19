Milano 10:08
42.537 -0,70%
Nasdaq 18-nov
24.503 0,00%
Dow Jones 18-nov
46.092 -1,07%
Londra 10:08
9.536 -0,17%
Francoforte 10:07
23.119 -0,26%

Parigi: movimento negativo per Kering

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rosso per la multinazionale del lusso, che sta segnando un calo del 3,03%.

Lo scenario su base settimanale di Kering rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo scenario di breve periodo del colosso del lusso evidenzia un declino dei corsi verso area 298 Euro con prima area di resistenza vista a 305,2. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 295,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
