Piazza Affari: rosso per Safilo

Migliori e peggiori
Piazza Affari: rosso per Safilo
(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di occhiali da sole e da vista, in flessione dell'1,90% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Safilo rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Analizzando lo scenario della big dell'occhialeria si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 1,945 Euro. Prima resistenza a 1,989. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 1,929.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
