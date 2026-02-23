Milano
16:43
46.818
+0,74%
Nasdaq
16:43
24.779
-0,93%
Dow Jones
16:43
48.977
-1,31%
Londra
16:43
10.682
-0,05%
Francoforte
16:43
25.037
-0,89%
Lunedì 23 Febbraio 2026, ore 16.59
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: seduta euforica per Safilo
Piazza Affari: seduta euforica per Safilo
Migliori e peggiori
,
In breve
23 febbraio 2026 - 12.30
Prepotente rialzo per il
produttore di occhiali da sole e da vista
, che mostra una salita bruciante del 5,50% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: positiva la giornata per Safilo
Safilo in discesa a Piazza Affari
Piazza Affari: giornata depressa per Safilo
Piazza Affari: si concentrano le vendite su Safilo
Titoli e Indici
Safilo Group
+3,47%
Altre notizie
Piazza Affari: profondo rosso per Safilo
Piazza Affari: spinge in avanti Safilo
Piazza Affari: scambi negativi per Safilo
Piazza Affari: calo per Safilo
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Safilo
Piazza Affari: rosso per Safilo
Guide
Piattaforme di trading: come funzionano, come aprirle e quanto costano
Le piattaforme di trading sono il punto di contatto tra chi investe e i mercati finanziari. Queste piattaforme hanno reso l’accesso ai mercati rapido e immediato.
leggi tutto