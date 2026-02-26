Milano 13:49
Piazza Affari: giornata depressa per Safilo

Migliori e peggiori
Piazza Affari: giornata depressa per Safilo
(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di occhiali da sole e da vista, in flessione dell'1,81% sui valori precedenti.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE Italia Mid Cap, ad evidenza del fatto che il movimento di Safilo subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


La situazione di medio periodo della big dell'occhialeria resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 1,984 Euro. Supporto visto a quota 1,934. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 2,034.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
