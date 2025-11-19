Milano 10:09
42.536 -0,71%
Nasdaq 18-nov
24.503 0,00%
Dow Jones 18-nov
46.092 -1,07%
Londra 10:09
9.538 -0,15%
Francoforte 10:09
23.130 -0,22%

Piazza Affari: rosso per Enel

Migliori e peggiori, Energia
(Teleborsa) - Pressione sul gruppo energetico, che tratta con una perdita dell'1,82%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che Enel mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,27%, rispetto a -4,01% del principale indice della Borsa di Milano).


L'esame di breve periodo del più grande operatore elettrico d'Italia classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 8,911 Euro e primo supporto individuato a 8,805. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 9,02.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
