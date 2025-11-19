Piazza Affari: rosso per Enel

(Teleborsa) - Pressione sul gruppo energetico
, che tratta con una perdita dell'1,82%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, si nota che Enel
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,27%, rispetto a -4,01% del principale indice della Borsa di Milano
).
L'esame di breve periodo del più grande operatore elettrico d'Italia
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 8,911 Euro e primo supporto individuato a 8,805. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 9,02.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)