Milano 9:52
46.743 +0,58%
Nasdaq 20-feb
25.013 0,00%
Dow Jones 20-feb
49.626 +0,47%
Londra 9:52
10.679 -0,08%
25.155 -0,42%

Piazza Affari: scambi al rialzo per Enel

Migliori e peggiori, Energia
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il gruppo energetico, in guadagno del 3,69% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Enel, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il più grande operatore elettrico d'Italia, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 9,34 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 9,47 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 9,27.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
