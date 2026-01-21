Piazza Affari: andamento sostenuto per DiaSorin

azienda produttrice di apparati diagnostici

FTSE MIB

DiaSorin

società biotecnologica

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell', con una variazione percentuale del 2,42%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 76,94 Euro. Primo supporto visto a 74,88. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 73,56.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)