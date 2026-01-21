Milano 10:50
44.378 -0,75%
Nasdaq 20-gen
24.988 0,00%
Dow Jones 20-gen
48.489 -1,76%
Londra 10:50
10.121 -0,06%
Francoforte 10:50
24.559 -0,58%

Piazza Affari: andamento sostenuto per DiaSorin

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda produttrice di apparati diagnostici, con una variazione percentuale del 2,42%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a DiaSorin rispetto all'indice di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della società biotecnologica, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 76,94 Euro. Primo supporto visto a 74,88. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 73,56.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
