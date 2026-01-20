Milano 13:23
Piazza Affari: rosso per DiaSorin

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Composto ribasso per l'azienda produttrice di apparati diagnostici, in flessione del 2,65% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di DiaSorin evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società biotecnologica rispetto all'indice.


Le implicazioni di breve periodo di DiaSorin sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 75,03 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 72,63. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 77,43.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
