Analisi Tecnica: EUR/YEN del 19/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 19 novembre
Modesta la performance per il cambio Euro / Yen, che ha registrato un marginale guadagno a 181,26.
Lo status tecnico di breve periodo dell'Euro contro Yen giapponese mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 181,827. Rischio di eventuale correzione fino al target 180,126. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 183,528.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)