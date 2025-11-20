Milano 19-nov
Analisi Tecnica: indice MDAX del 19/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 19 novembre

Seduta moderatamente positiva per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che ha chiuso in rialzo a 28.656,6.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'indice MDAX, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 28.229,8. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 29.346,9. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 27.803.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
