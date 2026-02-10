Milano 11:47
46.768 -0,12%
Nasdaq 9-feb
25.268 0,00%
Dow Jones 9-feb
50.136 +0,04%
Londra 11:47
10.346 -0,39%
Francoforte 11:47
25.017 +0,01%

Borsa: Rally per Tokyo, in progresso del 2,37% alle 07:20

Il Nikkei 225 continua gli scambi a 57.701,32 punti

In breve, Finanza
Borsa: Rally per Tokyo, in progresso del 2,37% alle 07:20
Tokyo lievita in modo prepotente del 2,37% alle 07:20 e passa di mano a 57.701,32 punti.
Condividi
```