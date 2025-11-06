Germania, produzione industriale settembre +1,3% m/m e -1,0% a/a

(Teleborsa) - Accelera ma meno delle attese la produzione industriale tedesca a settembre
. Secondo l'Ufficio di statistica tedesco Destatis, la produzione industriale ha evidenziato un aumento mensile dell'1,3%
, dopo il -3,7% di agosto. Le stime degli analisti erano per una crescita del 3,0%.
L'andamento positivo della produzione su base mensile a settembre 2025 è stato in particolare attribuibile al forte aumento registrato nell'industria automobilistica
, il principale settore industriale tedesco. Al netto della stagionalità e degli effetti di calendario, la produzione in questo settore è aumentata del 12,3% rispetto al mese precedente, dopo un calo del 16,7% ad agosto 2025 dovuto
Su base annua
si evidenzia un calo dell'1,0%
dal -3,6% del mese precedente.
Il dato che esclude l'energia e le costruzioni
registra un aumento dell'1,9% su base mensile
, mentre è diminuita dell'1,2% su base annua. La produzione di energia è salita dell'1,3% su base mensile.