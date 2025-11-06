Milano 5-nov
43.438 0,00%
Nasdaq 5-nov
25.620 +0,72%
Dow Jones 5-nov
47.311 +0,48%
Londra 5-nov
9.777 0,00%
Francoforte 5-nov
24.050 0,00%

Germania, produzione industriale settembre +1,3% m/m e -1,0% a/a

Economia, Macroeconomia
Germania, produzione industriale settembre +1,3% m/m e -1,0% a/a
(Teleborsa) - Accelera ma meno delle attese la produzione industriale tedesca a settembre. Secondo l'Ufficio di statistica tedesco Destatis, la produzione industriale ha evidenziato un aumento mensile dell'1,3%, dopo il -3,7% di agosto. Le stime degli analisti erano per una crescita del 3,0%.

L'andamento positivo della produzione su base mensile a settembre 2025 è stato in particolare attribuibile al forte aumento registrato nell'industria automobilistica, il principale settore industriale tedesco. Al netto della stagionalità e degli effetti di calendario, la produzione in questo settore è aumentata del 12,3% rispetto al mese precedente, dopo un calo del 16,7% ad agosto 2025 dovuto

Su base annua si evidenzia un calo dell'1,0% dal -3,6% del mese precedente.

Il dato che esclude l'energia e le costruzioni registra un aumento dell'1,9% su base mensile, mentre è diminuita dell'1,2% su base annua. La produzione di energia è salita dell'1,3% su base mensile.
Condividi
```