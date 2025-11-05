Milano 11:48
Eurozona, prezzi produzione in calo dello 0,1% a settembre

(Teleborsa) - In calo i prezzi alla produzione della Zona Euro. Nel mese di settembre 2025, il dato ha registrato un decremento dello 0,1% su base mensile, rispetto al -0,4% del mese precedente, contro il dato invariato atteso dagli analisti.

Secondo l'Ufficio di Statistica dell'Unione Europea (Eurostat), il dato registra un decremento su base annuale dello 0,2%, in linea con il consen sus, rispetto al -0,6% di agosto.

I prezzi nell'intera Unione Europea (EU27) segnano un aumento dello 0,1% su base congiunturale e dello 0,1% tendenziale.
