Francoforte: movimento negativo per Gerresheimer

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società di packaging
, con una flessione del 2,15%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Gerresheimer
più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico del produttore di contenitori
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 23,25 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 24,51. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 22,79.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)