Francoforte: movimento negativo per Gerresheimer

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società di packaging, con una flessione del 2,15%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Gerresheimer più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico del produttore di contenitori mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 23,25 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 24,51. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 22,79.

