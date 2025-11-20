Francoforte: movimento negativo per Gerresheimer

società di packaging

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la, con una flessione del 2,15%.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Lo status tecnico delmostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 23,25 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 24,51. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 22,79.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)