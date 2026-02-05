Francoforte: andamento sostenuto per Hellofresh

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Hellofresh
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,14%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Hellofresh
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Hellofresh
rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Hellofresh
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 5,973 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 5,813. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 6,133.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)