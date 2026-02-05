Milano 13:24
Francoforte: andamento sostenuto per Hellofresh

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Hellofresh, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,14%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Hellofresh evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Hellofresh rispetto all'indice.


La tendenza di breve di Hellofresh è in rafforzamento con area di resistenza vista a 5,973 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 5,813. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 6,133.

