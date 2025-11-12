Appuntamenti macroeconomici del 12 novembre 2025

(Teleborsa) - Mercoledì 12/11/2025
08:00 Germania
: Prezzi ingrosso, annuale (preced. 1,2%)
08:00 Germania
: Prezzi ingrosso, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,2%)
08:00 Germania
: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,2%)
08:00 Germania
: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,3%; preced. 2,4%)
10:00 Italia
: Produzione industriale, annuale (preced. -2,7%)
10:00 Italia
: Produzione industriale, mensile (atteso 1,5%; preced. -2,4%)
13:00 USA
: Richieste mutui, settimanale (preced. -1,9%)(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))