Milano 11-nov
44.439 0,00%
Nasdaq 11-nov
25.533 -0,31%
Dow Jones 11-nov
47.928 +1,18%
Londra 11-nov
9.900 0,00%
Francoforte 11-nov
24.088 0,00%

Appuntamenti macroeconomici del 12 novembre 2025

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

Calendar, Macroeconomia
Appuntamenti macroeconomici del 12 novembre 2025
(Teleborsa) -
Mercoledì 12/11/2025
08:00 Germania: Prezzi ingrosso, annuale (preced. 1,2%)
08:00 Germania: Prezzi ingrosso, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,2%)
08:00 Germania: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,2%)
08:00 Germania: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,3%; preced. 2,4%)
10:00 Italia: Produzione industriale, annuale (preced. -2,7%)
10:00 Italia: Produzione industriale, mensile (atteso 1,5%; preced. -2,4%)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. -1,9%)


(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
Condividi
```