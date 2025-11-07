Acer, a ottobre ricavi consolidati +12,8% su base annua

(Teleborsa) - La taiwanseha annunciato i risultati finanziari per il: iconsolidati sono stati pari a 73,40 miliardi di NT$ (nuovo dollaro taiwanese), con una crescita del 10,3% su base trimestrale e una sostanziale stabilità su base annua (YoY); l'ha raggiunto gli 8,2 miliardi di NT$, in aumento del 21,7% su base trimestrale e del 6,7% su base annua, con un margine dell'11,2%; l'è stato pari a 1,51 miliardi di NT$, in aumento del 105,1% su base trimestrale con un margine del 2,1%; l'è stato pari a 1,11 miliardi di NT$, in aumento del 2,3% su base trimestrale; e l'è stato pari a 0,37 NT$., ionsolidati sono stati pari a 201,27 miliardi di NT$, con una crescita dell'1,3% su base annua; L'ha raggiunto i 21,40 miliardi di NT$, in crescita dell'1,6% su base annua con un margine del 10,6%; l'è stato di 3,28 miliardi di NT$ con un margine dell'1,6%; l'è stato di 2,71 miliardi di NT$; e l'è stato di 0,90 NT$.La strategia di Acer volta ad espandere più motori di business ha continuato a guadagnare slancio. I ricavi totali derivanti dahanno contribuito per il 33,6% ai ricavi totali del gruppo nel terzo trimestre e per il 31,8% da inizio anno a settembre.Acer ha inoltre comunicato che ihanno raggiunto quota 21,23 miliardi di NT$, in crescita del 12,8% su base annua. I ricavi consolidatihanno raggiunto i 222,50 miliardi di NT$, con una crescita del 2,3% su base annua.I ricavi dei PC notebook sono cresciuti del 12,3% su base annua, quelli dei PC desktop dell'8,8%, mentre il fatturato dei prodotti e delle attività di gaming sono aumentati del 50,6%. I ricavi totali delle attività diverse dai personal computer e dai display hanno contribuito per il 38,1% ai ricavi totali del gruppo a ottobre e per il 32,4% su base annua.La società ha infine segnalato che la domanda di quotazione della sua controllata,, alla Borsa di Taipei ha superato il comitato di selezione ed è stata approvata dal Cda della Borsa di Taipei. Inoltre,ha presentato domanda per essere quotata nell'Innovation Board della Borsa di Taiwan.