Londra: nuovo spunto rialzista per Polar Capital Technology Trust

(Teleborsa) - Bene il fondo d'investimento chiuso con sede nel Regno Unito
, con un rialzo del 3,34%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Polar Capital Technology Trust
rispetto all'indice di riferimento.
Lo scenario tecnico di Polar Capital Technology Trust
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 4,611 sterline con area di resistenza individuata a quota 4,652. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 4,588.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)