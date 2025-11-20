Londra: nuovo spunto rialzista per Polar Capital Technology Trust

fondo d'investimento chiuso con sede nel Regno Unito

FTSE 100

Polar Capital Technology Trust

Polar Capital Technology Trust

(Teleborsa) - Bene il, con un rialzo del 3,34%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 4,611 sterline con area di resistenza individuata a quota 4,652. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 4,588.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)