Madrid: andamento sostenuto per Caixabank

banca spagnola

Caixabank

Ibex 35

istituto di credito spagnolo

(Teleborsa) - Seduta positiva per la, che avanza bene dell'1,95%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Analizzando lo scenario dell'si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 9,15 Euro. Prima resistenza a 9,23. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 9,1.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)