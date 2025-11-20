Milano 13:23
42.924 +0,64%
Nasdaq 19-nov
24.641 0,00%
Dow Jones 19-nov
46.139 +0,10%
Londra 13:23
9.555 +0,50%
Francoforte 13:23
23.357 +0,84%

Madrid: scambi al rialzo per Banco de Sabadel

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: scambi al rialzo per Banco de Sabadel
Seduta vivace oggi per la banca spagnola, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,15%.
Condividi
```