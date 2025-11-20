Milano 10:08
Migliori e peggiori
Madrid: scambi al rialzo per Solaria
(Teleborsa) - Avanza l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica, che guadagna bene, con una variazione dell'1,93%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Solaria rispetto all'indice di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Solaria rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 18,7 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 17,94. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 19,47.

