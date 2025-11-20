Madrid: scambi al rialzo per Solaria

(Teleborsa) - Avanza l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica
, che guadagna bene, con una variazione dell'1,93%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Solaria
rispetto all'indice di riferimento.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Solaria
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 18,7 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 17,94. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 19,47.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)