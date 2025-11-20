New York: Bath & Body Works in forte discesa

(Teleborsa) - Scende sul mercato il rivenditore di profumi e prodotti per la cura del corpo
, che soffre con un calo del 25,19%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Bath & Body Works
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di Bath & Body Works
evidenzia un declino dei corsi verso area 15,4 USD con prima area di resistenza vista a 16,3. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 15,07.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)