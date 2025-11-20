Milano 16:26
43.285 +1,48%
Nasdaq 16:26
25.167 +2,14%
Dow Jones 16:26
46.823 +1,48%
Londra 16:26
9.592 +0,89%
Francoforte 16:26
23.505 +1,48%

New York: Bath & Body Works in forte discesa

Migliori e peggiori
New York: Bath & Body Works in forte discesa
(Teleborsa) - Scende sul mercato il rivenditore di profumi e prodotti per la cura del corpo, che soffre con un calo del 25,19%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Bath & Body Works, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di breve periodo di Bath & Body Works evidenzia un declino dei corsi verso area 15,4 USD con prima area di resistenza vista a 16,3. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 15,07.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
