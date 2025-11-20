Milano 16:27
New York: performance negativa per Micron Technology

(Teleborsa) - Retrocede il produttore di microchip, con un ribasso del 2,37%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Micron Technology, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Micron Technology. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 228,1 USD, con il supporto più immediato individuato in area 215,5. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 210,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
