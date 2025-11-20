New York: performance negativa per Micron Technology

(Teleborsa) - Retrocede il produttore di microchip
, con un ribasso del 2,37%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Micron Technology
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Micron Technology
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 228,1 USD, con il supporto più immediato individuato in area 215,5. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 210,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)