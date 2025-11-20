Milano 19-nov
PALLADIUM del 19/11/2025

Finanza
PALLADIUM del 19/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 19 novembre

Ribasso per il metallo prezioso, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita dell'1,70% sui valori precedenti.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il palladio, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 1.381,5. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 1.405,5. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 1.373,5.




