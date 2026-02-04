Milano 12:23
46.822 +0,87%
Nasdaq 3-feb
25.339 0,00%
Dow Jones 3-feb
49.241 -0,34%
Londra 12:23
10.420 +1,02%
Francoforte 12:23
24.737 -0,18%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Brembo

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Brembo
Rialzo marcato per l'azienda italiana produttrice di impianti frenanti per veicoli, che tratta in utile del 2,69% sui valori precedenti.
Condividi
```