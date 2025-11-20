Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per ERG

società attiva nel settore delle energie rinnovabili

(Teleborsa) - Avanza la, che guadagna bene, con una variazione del 2,04%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 21,69 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 22,23. Il peggioramento delè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 21,35.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)