Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per ERG

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Avanza la società attiva nel settore delle energie rinnovabili, che guadagna bene, con una variazione del 2,04%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di ERG rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 21,69 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 22,23. Il peggioramento del primo produttore di energia eolica in Italia è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 21,35.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
