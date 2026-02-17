In evidenza ERG sul listino di Piazza Affari

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società attiva nel settore delle energie rinnovabili
, che mostra una salita bruciante del 3,96% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che ERG
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,91%, rispetto a -3,21% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
Lo status tecnico del primo produttore di energia eolica in Italia
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 22,25 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 22,75. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 21,95.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)