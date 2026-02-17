Milano 11:04
45.693 +0,60%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 0:00
49.501 0,00%
Londra 11:04
10.525 +0,49%
Francoforte 11:04
24.866 +0,26%

In evidenza ERG sul listino di Piazza Affari

Migliori e peggiori
In evidenza ERG sul listino di Piazza Affari
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società attiva nel settore delle energie rinnovabili, che mostra una salita bruciante del 3,96% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che ERG mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,91%, rispetto a -3,21% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


Lo status tecnico del primo produttore di energia eolica in Italia mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 22,25 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 22,75. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 21,95.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```