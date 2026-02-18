Milano 12:12
46.319 +1,21%
Nasdaq 17-feb
24.702 0,00%
Dow Jones 17-feb
49.533 +0,07%
Londra 12:12
10.656 +0,95%
Francoforte 12:12
25.227 +0,92%

Piazza Affari: scambi in positivo per ERG

Migliori e peggiori
Piazza Affari: scambi in positivo per ERG
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società attiva nel settore delle energie rinnovabili, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,08%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che ERG mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,56%, rispetto a -3,17% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


L'esame di breve periodo del primo produttore di energia eolica in Italia classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 23,61 Euro e primo supporto individuato a 23,15. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 24,07.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```