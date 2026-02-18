Piazza Affari: scambi in positivo per ERG

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società attiva nel settore delle energie rinnovabili
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,08%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che ERG
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,56%, rispetto a -3,17% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
L'esame di breve periodo del primo produttore di energia eolica in Italia
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 23,61 Euro e primo supporto individuato a 23,15. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 24,07.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)