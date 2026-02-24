Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per ERG

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società attiva nel settore delle energie rinnovabili
, in guadagno dell'1,87% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a ERG
rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico di breve periodo del primo produttore di energia eolica in Italia
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 24,15 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 23,69. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 24,61.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)