Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per ERG

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la, in guadagno dell'1,87% sui valori precedenti.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico di breve periodo delmette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 24,15 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 23,69. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 24,61.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)