Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Hera

(Teleborsa) - Avanza l', che guadagna bene, con una variazione del 2,21%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.L'esame di breve periodo dell'classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 4,202 Euro e primo supporto individuato a 4,112. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 4,292.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)