Milano 13:24
42.926 +0,64%
Nasdaq 19-nov
24.641 0,00%
Dow Jones 19-nov
46.139 +0,10%
Londra 13:24
9.555 +0,50%
Francoforte 13:24
23.357 +0,84%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Hera

Migliori e peggiori
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Hera
(Teleborsa) - Avanza l'azienda multiservizi, che guadagna bene, con una variazione del 2,21%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Hera rispetto all'indice di riferimento.


L'esame di breve periodo dell'utility italiana classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 4,202 Euro e primo supporto individuato a 4,112. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 4,292.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```