Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Hera

(Teleborsa) - Avanza l'azienda multiservizi
, che guadagna bene, con una variazione del 2,21%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Hera
rispetto all'indice di riferimento.
L'esame di breve periodo dell'utility italiana
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 4,202 Euro e primo supporto individuato a 4,112. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 4,292.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)