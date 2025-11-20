Milano 13:25
42.929 +0,65%
Nasdaq 19-nov
24.641 0,00%
Dow Jones 19-nov
46.139 +0,10%
Londra 13:25
9.556 +0,51%
Francoforte 13:25
23.358 +0,84%

Piazza Affari: scambi al rialzo per Ascopiave

Migliori e peggiori
Piazza Affari: scambi al rialzo per Ascopiave
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del distributore di gas, con una variazione percentuale del 2,45%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Ascopiave mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,45%, rispetto a -0,81% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della società energetica. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 3,377 Euro. Primo supporto visto a 3,277. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 3,213.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```