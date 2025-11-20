Piazza Affari: scambi al rialzo per Ascopiave

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del distributore di gas
, con una variazione percentuale del 2,45%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che Ascopiave
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,45%, rispetto a -0,81% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della società energetica
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 3,377 Euro. Primo supporto visto a 3,277. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 3,213.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)