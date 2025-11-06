Milano
10:26
43.318
-0,28%
Nasdaq
5-nov
25.620
0,00%
Dow Jones
5-nov
47.311
+0,48%
Londra
10:26
9.763
-0,14%
Francoforte
10:26
24.000
-0,21%
Giovedì 6 Novembre 2025, ore 10.43
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Occupazione Francia (QoQ) nel terzo trimestre
Occupazione Francia (QoQ) nel terzo trimestre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
06 novembre 2025 - 09.30
Francia,
Occupazione nel terzo trimestre su base trimestrale (QoQ) -0,3%
, in calo rispetto al precedente +0,2% (la previsione era -0,1%).
(Foto: by Alice Triquet on Unsplash)
Condividi
Leggi anche
PIL Francia (QoQ) nel terzo trimestre
PIL Italia (QoQ) nel terzo trimestre
Cina, PIL (QoQ) nel terzo trimestre
Germania, PIL (QoQ) nel terzo trimestre
Argomenti trattati
Francia
(58)
Altre notizie
Spagna, PIL (QoQ) nel terzo trimestre
Spagna, Tasso disoccupazione (QoQ) nel terzo trimestre
PIL Unione Europea (QoQ) nel terzo trimestre
PIL Italia (YoY) nel terzo trimestre
Polestar, vendite in crescita a doppia cifra nel 3Q25 e nei 9M25
TIM, in Brasile l'utile vola: +50% nel terzo trimestre
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto