Renk, quotazioni in calo a Francoforte

(Teleborsa) - Si muove in perdita Renk
, che è in forte flessione, mostrando una perdita dell'8,12% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Renk
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di Renk
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 50,85 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 56,84. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 48,84.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)