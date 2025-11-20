Milano 10:11
Renk, quotazioni in calo a Francoforte

(Teleborsa) - Si muove in perdita Renk, che è in forte flessione, mostrando una perdita dell'8,12% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Renk rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status tecnico di Renk mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 50,85 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 56,84. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 48,84.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
