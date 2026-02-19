Milano
9:20
46.264
-0,21%
Nasdaq
18-feb
24.899
+0,80%
Dow Jones
18-feb
49.663
+0,26%
Londra
9:20
10.658
-0,27%
Francoforte
9:20
25.220
-0,23%
Giovedì 19 Febbraio 2026, ore 09.36
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Milano (-0,23%)
Il FTSE MIB passa di mano in avvio a 46.254,74 punti
In breve
,
Finanza
19 febbraio 2026 - 09.02
Debole il principale indice della Borsa di Milano, in calo dello 0,23%, dopo aver iniziato a 46.254,74 punti.
