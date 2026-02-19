Milano 9:20
46.264 -0,21%
Nasdaq 18-feb
24.899 +0,80%
Dow Jones 18-feb
49.663 +0,26%
Londra 9:20
10.658 -0,27%
25.220 -0,23%

Borsa: Inizio di seduta fiacco per Milano (-0,23%)

Il FTSE MIB passa di mano in avvio a 46.254,74 punti

Debole il principale indice della Borsa di Milano, in calo dello 0,23%, dopo aver iniziato a 46.254,74 punti.
