Milano
3-dic
43.381
0,00%
Nasdaq
3-dic
25.607
+0,20%
Dow Jones
3-dic
47.883
+0,86%
Londra
3-dic
9.692
0,00%
Francoforte
3-dic
23.694
0,00%
Giovedì 4 Dicembre 2025, ore 08.48
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Discesa moderata per Shanghai, in ribasso dello 0,56%
Borsa: Discesa moderata per Shanghai, in ribasso dello 0,56%
L'Indice della Borsa di Shanghai termina a 3.875,79 punti
In breve
,
Finanza
04 dicembre 2025 - 08.20
Shanghai porta a casa un calo dello 0,56%, con chiusura a 3.875,79 punti.
Guide
Risiko bancario 2025: le operazioni più importanti di quest’anno
Nel linguaggio comune si usa l’espressione "risiko bancario" per descrivere una fase di operazioni incrociate fra banche: acquisizioni, fusioni, offerte pubbliche di scambio, rafforzamenti di...
leggi tutto