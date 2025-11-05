Milano 4-nov
43.262 0,00%
Nasdaq 4-nov
25.436 -2,07%
Dow Jones 4-nov
47.085 -0,53%
Londra 4-nov
9.715 0,00%
Francoforte 4-nov
23.949 0,00%

Borsa: Non si allontana dalla parità Shanghai (+0,05% alle 04:48)

L'Indice della Borsa di Shanghai si muove sulla parità a 3.962,04 punti

Shanghai mostra un +0,05% alle 04:48 e continua gli scambi a 3.962,04 punti.
