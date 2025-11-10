Milano 13:27
Borsa: Seduta fiacca per Shanghai (-0,03% alle 04:48)

L'Indice della Borsa di Shanghai tratta sulla parità a 3.996,26 punti

In breve, Finanza
Shanghai passa di mano con un trascurabile -0,03% alle 04:48 e scambia a 3.996,26 punti.
