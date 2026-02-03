Milano 11:32
46.435 +0,93%
Nasdaq 2-feb
25.739 0,00%
Dow Jones 2-feb
49.408 +1,05%
Londra 11:32
10.329 -0,12%
Francoforte 11:32
24.895 +0,39%

Borsa: Avvio positivo per Francoforte, in crescita (dello 0,64%)

Il DAX inizia gli scambi a 24.956,76 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio positivo per Francoforte, in crescita (dello 0,64%)
Spunto rialzista per l'indice della Borsa di Francoforte, in allungo dello 0,64%, dopo aver esordito a 24.956,76.
Condividi
```