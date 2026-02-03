Milano
11:32
46.435
+0,93%
Nasdaq
2-feb
25.739
0,00%
Dow Jones
2-feb
49.408
+1,05%
Londra
11:32
10.329
-0,12%
Francoforte
11:32
24.895
+0,39%
Martedì 3 Febbraio 2026, ore 11.49
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Avvio positivo per Francoforte, in crescita (dello 0,64%)
Borsa: Avvio positivo per Francoforte, in crescita (dello 0,64%)
Il DAX inizia gli scambi a 24.956,76 punti
In breve
,
Finanza
03 febbraio 2026 - 09.03
Spunto rialzista per l'indice della Borsa di Francoforte, in allungo dello 0,64%, dopo aver esordito a 24.956,76.
Argomenti trattati
Borsa
(1087)
·
Francoforte
(209)
Titoli e Indici
Germany DAX
+0,39%
