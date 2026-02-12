Milano 10:07
46.893 +0,82%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 10:07
10.523 +0,48%
Francoforte 10:07
25.165 +1,24%

Borsa: Avvio positivo per Francoforte, in crescita (dello 0,82%)

Il DAX inizia gli scambi a 25.060,8 punti

Spunto rialzista per l'indice della Borsa di Francoforte, in allungo dello 0,82%, dopo aver esordito a 25.060,8.
