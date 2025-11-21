Milano 17:35
42.662 -0,60%
Nasdaq 20:20
24.484 +1,79%
Dow Jones 20:20
46.533 +1,71%
Londra 17:35
9.540 +0,13%
Francoforte 17:35
23.092 -0,80%

Borsa: Scambi in positivo per il Dow Jones, in progresso dell'1,13% alle 19:30

Il Dow Jones tratta in utile a 46.267,45 punti

In breve, Finanza
Borsa: Scambi in positivo per il Dow Jones, in progresso dell'1,13% alle 19:30
Spunto rialzista dell'1,13% per l'indice dei colossi di Wall Street alle 19:30, che continua le contrattazioni a 46.267,45 punti.
Condividi
```