Milano 17:35
42.699 +0,95%
Nasdaq 20:59
24.947 +0,29%
Dow Jones 20:59
47.059 +1,32%
Londra 17:35
9.610 +0,78%
Francoforte 17:35
23.465 +0,97%

Borsa: Scambi in positivo per il Dow Jones, in progresso dell'1,20% alle 19:30

Il Dow Jones tratta in utile a 47.004,52 punti

In breve, Finanza
Borsa: Scambi in positivo per il Dow Jones, in progresso dell'1,20% alle 19:30
Spunto rialzista dell'1,20% per l'indice dei colossi di Wall Street alle 19:30, che continua le contrattazioni a 47.004,52 punti.
Condividi
```