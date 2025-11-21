Educazione finanziaria, Edufin Index: Basilicata tra regioni più impreparate

(Teleborsa) -Il livello di preparazione nella regione si ferma a un valore di 55, appena più alto della quota attribuita a Sud e Isole (54) e un punto sotto la media italiana (56) che, a sua volta, non raggiunge la sufficienza (60).Lo dicono i dati dell’edizione 2025 dl’Osservatorio sulla consapevolezza e i comportamenti finanziari e assicurativi degli italiani, promosso dacompagnia del Gruppo Generali, insieme at. Un’indagine che si propone di capire quanto gli italiani, regione per regione, sappiano di temi economici quali finanza e assicurazioni.sono stati presentati venerdì 21 novembre, a Matera, nel “Tour dell’Educazione Finanziaria”lanciato da Alleanza Assicurazioni, che quest’anno si rinnova con la partnership con Adecco, società specializzata di The Adecco Group che sviluppa e valorizza il capitale umano, e con FEduF, la Fondazione per l’educazione finanziaria e al Risparmio (ABI). Il Tour, un viaggio nella Penisola in 14 tappe, è pensato per migliorare l’educazione finanziaria e assicurativa degli italiani, soprattutto giovani e donne. “Creare cultura” finanziaria è tra gli obiettivi dell’agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile, perché la diffusione di educazione finanziaria aiuta a ridurre le disuguaglianze sociali. A questo punta Alleanza Assicurazioni.Dall’Edufin Index 2025 emerge che. Come Behavioural Index, o “indice del fare”, relativo ai comportamenti nella gestione delle loro finanze, i lucani, con un punteggio di 57, si situano tra la media italiana (più alta di un punto, 58) e quella dei conterranei delle regioni meridionali e insulari (più bassa di un punto, 56). Identico posizionamento a metà strada anche nell’Awareness Index, “indice del sapere”, dove arrivano a 53: un punto in più degli abitanti di Sud e Isole (52) e un punto in meno degli italiani in genere (54)., rilevata in quasi tutte le regioni, di una maggior competenza maschile in ambito finanziario e assicurativo. Il gender gap regionale è perfettamente allineato a quello nazionale, con gli uomini che staccano le donne di 5 punti, in tema di preparazione economica (57 vs. 52). Anche per quanto riguarda i giovani nella fascia 18-34 anni, il bagaglio di preparazione risulta maggiore a livello nazionale (53), anche se solo di un punto, rispetto all’area Sud e Isole (52), in cui la Basilicata rientra.la tappa lucana del “Tour dell’Educazione Finanziaria” è stata articolata in momenti di dibattito e formazione, introdotti dal benvenuto di Alleanza Assicurazioni e Adecco.La mattina è dedicata all’evento “Contiamo Pari”, un’occasione di dialogo con gli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole primarie. Gli esperti di Alleanza, affiancati dai divulgatori di FEduF la Fondazione per l’educazione finanziaria e il risparmio (ABI), guidano i ragazzi alla scoperta dei concetti fondamentali dell’educazione finanziaria, promuovendo al contempo la decostruzione degli stereotipi di genere.invece, spazio alle donne, con i "Rituali di benessere finanziario", momenti di condivisione in collaborazione con Adecco e realizzati con Rame, una piattaforma media che cerca di aiutare le persone a migliorare la gestione delle proprie risorse finanziarie.responsabile Marketing e Comunicazione di Alleanza Assicurazioni sottolinea: “L’educazione finanziaria e assicurativa è una efficace leva per la diffusione di maggiore equità sociale e benessere, come certifica la nuova edizione di Edufin Index, confermando la necessità di intraprendere azioni concrete per migliorare il quadro complessivo che vede ancora una rilevante parte di popolazione al di sotto dei livelli di sufficienza. Noi siamo impegnati da anni su questo fronte, con il coinvolgimento attivo della nostra Rete di consulenti su tutto il territorio. Con questo tour vogliamo contribuire a migliorare l’indipendenza finanziaria delle donne: efficace strumento di emancipazione, empowerment al femminile e tutela della persona in un Paese come il nostro in cui circa una violenza su tre tra quelle denunciate dalle donne è di natura economica”."L’Italia si colloca tra i Paesi europei con i livelli più bassi di alfabetizzazione finanziaria, in particolare tra i giovani e le donne. Dal nostro Osservatorio emerge inoltre che il salary gender pay gap, a livello nazionale, si attesta ancora intorno al 22,5%. In questo contesto, la Basilicata dimostra che c’è ancora molto da fare e siamo orgogliosi di contribuire affiancando Alleanza Assicurazioni nel Tour dell’Educazione Finanziaria", commenta, Chief Marketing Officer & Country Head of Communications di The Adecco Group Italia. "Solo mettendo al centro competenze, consapevolezza ed empowerment possiamo compiere un passo concreto verso una maggiore inclusione sociale ed economica, quale leva strategica per il futuro. Investire nell’educazione finanziaria significa infatti offrire alle persone strumenti concreti per prendere decisioni informate, pianificare il proprio futuro, lavorativo e non, e partecipare attivamente alla vita economica del Paese. È solo attraverso una cittadinanza consapevole e competente che possiamo costruire una società più equa, resiliente e sostenibile".