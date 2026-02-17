Milano
17:35
45.764
+0,76%
Nasdaq
17:56
24.710
-0,09%
Dow Jones
17:56
49.606
+0,21%
Londra
17:35
10.556
+0,79%
Francoforte
17:35
24.998
+0,80%
Martedì 17 Febbraio 2026, ore 18.13
Home Page
/
Notizie
/ USA, Empire State Index in febbraio
USA, Empire State Index in febbraio
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
17 febbraio 2026 - 14.35
USA,
Empire State Index in febbraio pari a 7,1 punti
, in calo rispetto al precedente 7,7 punti (la previsione era 6,4 punti).
(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
Condividi
