USA, Empire State Index in febbraio

USA, Empire State Index in febbraio pari a 7,1 punti, in calo rispetto al precedente 7,7 punti (la previsione era 6,4 punti).

(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
