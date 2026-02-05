INPS: via libera al nuovo bonus ZES Unica per il Mezzogiorno

(Teleborsa) - Con la pubblicazione delle recenti istruzioni operative,attraverso la Circolare numero 10 del 3 febbraio 2026, ha definito i passi necessari affinché i datori di lavoro privati possano accedere a un importante esonero contributivo per le nuove assunzioni effettuate nelle regioni del Sud Italia. L’iniziativa - spiega la nota- si rivolge in particolare a una fascia delicata del mercato del lavoro, offrendo un incentivo concreto a chi assume persone con almeno 35 anni di età e che risultano disoccupate da almeno 24 mesi.e l’attività lavorativa viene svolta concretamente in una delle aree della Zona Economica Speciale Unica (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, l’Umbria e le Marche come previsto dalla legge n. 171/2025) premiandochi sceglie di investire e creare valore nel tessuto produttivo meridionale. L’esonero contributivo è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importopari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore.L’INPS conferma il proprio impegno nel rendere gli