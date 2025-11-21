Francoforte: andamento negativo per Bilfinger

(Teleborsa) - Ribasso per la multinazionale dell'ingegneria
, che presenta una flessione del 2,25%.
Lo scenario su base settimanale di Bilfinger
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 92,72 Euro. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 93,87. L'indebolimento del contractor tedesco
è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 91,98.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)