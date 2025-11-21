Milano 10:20
42.729 -0,44%
Nasdaq 20-nov
24.054 0,00%
Dow Jones 20-nov
45.752 -0,84%
Londra 10:21
9.488 -0,42%
Francoforte 10:20
23.144 -0,58%

Francoforte: andamento negativo per Bilfinger

Migliori e peggiori
Francoforte: andamento negativo per Bilfinger
(Teleborsa) - Ribasso per la multinazionale dell'ingegneria, che presenta una flessione del 2,25%.

Lo scenario su base settimanale di Bilfinger rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 92,72 Euro. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 93,87. L'indebolimento del contractor tedesco è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 91,98.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```