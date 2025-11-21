Francoforte: andamento negativo per Bilfinger

multinazionale dell'ingegneria

Bilfinger

Germany MDAX

contractor tedesco

(Teleborsa) - Ribasso per la, che presenta una flessione del 2,25%.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 92,72 Euro. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 93,87. L'indebolimento delè individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 91,98.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)