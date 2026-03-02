Milano 17:15
46.273 -1,98%
Nasdaq 17:15
24.933 -0,11%
Dow Jones 17:15
48.860 -0,24%
Londra 17:15
10.785 -1,15%
Francoforte 17:14
24.695 -2,33%

Francoforte: in calo HeidelbergCement
(Teleborsa) - Rosso per la compagnia del cemento tedesca, che sta segnando un calo del 2,64%.

L'andamento di HeidelbergCement nella settimana, rispetto al DAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Il quadro tecnico del big cementiero tedesco suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 182,4 Euro con tetto rappresentato dall'area 186,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 180,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
