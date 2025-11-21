Londra: andamento sostenuto per Berkeley Group Holdings

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l'azienda specializzata nella rigenerazione di aree industriali dismesse
, che tratta in utile del 2,05% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Berkeley Group Holdings
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Berkeley Group Holdings
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 37,24 sterline. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 38,26 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 36,56.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)