Londra: andamento sostenuto per Berkeley Group Holdings

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l'azienda specializzata nella rigenerazione di aree industriali dismesse, che tratta in utile del 2,05% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Berkeley Group Holdings è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Berkeley Group Holdings, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 37,24 sterline. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 38,26 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 36,56.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
