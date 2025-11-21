Londra: i venditori si accaniscono su Polar Capital Technology Trust

fondo d'investimento chiuso con sede nel Regno Unito

(Teleborsa) - Retrocede molto il, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,70%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.L'andamento di breve periodo dimostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 4,382 sterline e supporto a 4,322. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 4,442.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)