Milano 13:35
43.832 +2,13%
Nasdaq 7-nov
25.060 -0,28%
Dow Jones 7-nov
46.987 +0,16%
Londra 13:35
9.776 +0,97%
Francoforte 13:35
23.993 +1,79%

Londra: luce verde per Polar Capital Technology Trust

Prepotente rialzo per il fondo d'investimento chiuso con sede nel Regno Unito, che mostra una salita bruciante del 4,31% sui valori precedenti.
