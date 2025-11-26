Londra: brillante l'andamento di Polar Capital Technology Trust

fondo d'investimento chiuso con sede nel Regno Unito

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il, in guadagno dell'1,80% sui valori precedenti.Il trend dimostra un andamento in sintonia con quello del. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 4,5 sterline con tetto rappresentato dall'area 4,535. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 4,479.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)