Londra: brillante l'andamento di Polar Capital Technology Trust

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il fondo d'investimento chiuso con sede nel Regno Unito
, in guadagno dell'1,80% sui valori precedenti.
Il trend di Polar Capital Technology Trust
mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE 100
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Il quadro tecnico di Polar Capital Technology Trust
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 4,5 sterline con tetto rappresentato dall'area 4,535. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 4,479.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)